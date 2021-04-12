Путин предложил повысить зарплату космонавтам

Оклады российских космонавтов могут повыситься на 50% - 70%.

В ходе совещания по развитию космической отрасли, состоявшегося в День космонавтики, соответствующую инициативу внес президент РФ Владимир Путин.

«Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос», — цитирует главу государства ФАН.

Данная инициатива также касается специалистов, занимающих «заметные» позиции в отряде космонавтов. А для тех, кто только готовится стать космонавтом и еще не совершал полет в космос, предлагается поднять оклады на 70%.

Причем повышение должно отражаться и на надбавках, пишет издание.

Российский лидер также поздравил россиян с 60-летием первого полета человека в космос и выразил гордость за то, что именно Россия «проложила дорогу во Вселенную».

В августе 2019 года в «Роскосмосе» раскрыли зарплаты космонавтов. Согласно «Положению о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации», должностной оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тысячи рублей, у космонавта — 63,8 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей.

В декабре 2020 года «Роскосмос» предложил повысить оклады космонавтов на 36%. Для космонавтов, летавших в космос, должностной оклад планируется увеличить с 69,6 до 94,65 тысяч рублей.