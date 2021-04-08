Экс-глава ГИБДД Новгородской области осужден за взятки на 7,5 лет

Бывший начальник управления ГИБДД по Новгородской области Владимир Лонской, признанный судом виновным в получении взяток, был приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Ему также назначили штраф в размере более 1,5 миллиона рублей.

Суд установил, что в феврале 2019 года Лонской получил от гендиректора компании «Стоун Логистика» 300 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью около 4 тысяч рублей за организацию сопровождения патрульным автомобилем ГИБДД транспортировки крупногабаритного груза (транспортного шлюза).

Кроме того, в мае 2019 года подсудимый, помогая знакомому в строительстве гаража в городе Сольцы, получил от ООО «Техносфера» взятку в виде асфальтобетонной крошки общим объемом 21 кубометр за беспрепятственное выполнение дорожных работ.

«Вину в совершении преступлений подсудимый признал частично», — сообщается на сайте областной прокуратуры.

Ему также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за взятку менее 10 тысяч рублей.

Как писал ранее ridus.ru, помимо взяток на общую сумму 435 тысяч рублей, экс-замначальника ставропольской колонии получил в подарок золотые звезды на погоны, которые обошлись заключенным в 27 780 рублей.

Также сообщалось, что по обвинению в получении взятки задержаны два сотрудника Минпромторга.