Экс-глава ГИБДД Новгородской области осужден за взятки на 7,5 лет
- 08 апреля 2021, 22:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Бывший начальник управления ГИБДД по Новгородской области Владимир Лонской, признанный судом виновным в получении взяток, был приговорен к 7,5 годам лишения свободы.
Ему также назначили штраф в размере более 1,5 миллиона рублей.
Суд установил, что в феврале 2019 года Лонской получил от гендиректора компании «Стоун Логистика» 300 тысяч рублей и бутылку коньяка стоимостью около 4 тысяч рублей за организацию сопровождения патрульным автомобилем ГИБДД транспортировки крупногабаритного груза (транспортного шлюза).
Кроме того, в мае 2019 года подсудимый, помогая знакомому в строительстве гаража в городе Сольцы, получил от ООО «Техносфера» взятку в виде асфальтобетонной крошки общим объемом 21 кубометр за беспрепятственное выполнение дорожных работ.
«Вину в совершении преступлений подсудимый признал частично», — сообщается на сайте областной прокуратуры.
Ему также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей за взятку менее 10 тысяч рублей.
Как писал ранее ridus.ru, помимо взяток на общую сумму 435 тысяч рублей, экс-замначальника ставропольской колонии получил в подарок золотые звезды на погоны, которые обошлись заключенным в 27 780 рублей.
Также сообщалось, что по обвинению в получении взятки задержаны два сотрудника Минпромторга.
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