Экс-замначальника колонии получил взятку золотыми звездами на погоны

На бывшего заместителя начальника колонии № 6 УФСИН России по Ставропольскому краю заведено уголовное дело.

Он подозревается в получении взяток от заключенных.

В 2018—2019 годах до своего увольнения на пенсию подполковник создавал комфортные условия осужденным, получая за это не только денежное вознаграждение.

Помимо взяток на общую сумму 435 тысяч рублей, он также получил в подарок золотые звезды на погоны, которые обошлись заключенным в 27 780 рублей.

Благодаря такому вниманию к замначальника один из осужденных был переведен из колонии общего режима в колонию-поселение. Подполковник также разрешал своим подопечным пользоваться мобильными телефонами, сообщает ФАН.

В отношении бывшего замначальника колонии возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки в крупном размере» и «Получение должностным лицом взятки». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«На данный момент проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы», — рассказала изданию старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Екатерина Данилова.

Ранее ridus.ru писал о том, как бывший замдиректора ФСИН сам стал арестантом. Валерия Максименко обвиняют в хищениях на 189 миллионов рублей.

В августе прошлого года в Тюмени был осужден на восемь лет лишения свободы бывший начальник колонии Игорь Чурсин, который за взятки предоставлял заключенным VIP-камеры с телевизором, холодильником и выходом в Сеть, а также разрешал торговать в колонии продуктами. Всего Чурсин заработал на заключенных порядка 15 млн рублей.

