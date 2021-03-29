По обвинению в получении взятки задержаны два сотрудника Минпромторга
- 29 марта 2021, 16:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Специалисты отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрей Бандуров и Сослан Гериев задержаны в Москве.
Они обвиняются в получении взятки в крупном размере, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Детали уголовного дела не уточняются. Известно только, что обвиняемые арестованы Хамовническим судом Москвы до 26 мая.
Как рассказали агентству в пресс-службе Минпромторга, противоправные действия были пресечены сотрудниками управления «П» СЭБ ФСБ РФ при содействии министерства.
Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жестко реагировать на любые попытки нарушения закона, — отметили в ведомстве.
Как писал ранее ridus.ru, у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки на сумму более 31 миллиона рублей, обнаружили около полумиллиарда рублей.
Также сообщалось, что суд в Нижнем Новгороде приговорил бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в 235 миллионов рублей и к штрафу на ту же сумму. Экс-чиновник заявляет, что его подставили.
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