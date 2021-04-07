Заявки на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» подали около 1300 человек. Треть из них (32%) — общественники и волонтеры.

Для волонтеров, желающих принять участие в праймериз, «Единая Россия» организовала специальный семинар. Кандидатам рассказали, как подать документы на участие в предварительном голосовании, как пользоваться личным кабинетом кандидата на официальном сайте ЕР и с чего лучше всего начинать свою избирательную кампанию.

Привлечение общественников и волонтеров к избирательной гонке — это важная часть партийной стратегии, считает председатель правления ФоРГО Константин Костин. Он отметил, что за спиной у волонтеров успешный опыт работы по оказанию помощи людям в период пандемии.

«В то же время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать в том числе и с политическими тяжеловесами. Поэтому крайне важно, что „Единая Россия“ помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы», — подчеркнул Костин.

Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на этот запрос — признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодым и неравнодушным россиянам попасть в представительные органы власти, — добавил руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич .

В ходе семинара «Единой России» кандидаты из числа волонтеров рассказали, зачем они идут в политику. Так, детский хирург Михаил Есаян из Краснодара видит своей задачей повышение качества и доступности детского здравоохранения во всех регионах страны. А мастер спорта международного класса по легкой атлетике Дияс Избасаров из Оренбурга хочет сделать спорт доступным для детей и взрослых, проживающих в сельской местности, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее идею о вовлечении волонтеров в политику поддержал президент России Владимир Путин: «Волонтерская деятельность объединяет людей разных взглядов и убеждений. Я думаю, что они, попав в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион. Поэтому нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения».