Эксперт оценил возможное участие волонтеров в выборах 2021 года

Президент РФ Владимир Путин считает, что волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни России. Такое мнение глава государства выразил на встрече с добровольцами из движения «Мы вместе», которая состоялась 4 марта в Москве.

«Волонтерская деятельность объединяет людей разных взглядов и убеждений. Я думаю, что они, попав в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион. Поэтому нужно давать возможность людям разных взглядов и разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения», — пояснил глава государства.

Путин отметил, что в сентябре 2021 года пройдут выборы в Госдуму и региональные парламенты. Он пообещал обратить внимание «Единой России» и других политических партий на людей из волонтерской среды, которые, возможно, захотят поучаствовать в избирательной гонке.

Приглашение волонтеров в политику — это признание заслуг добровольческого движения, признание возможностей и потенциала волонтеров. Добровольческое движение существует у нас довольно давно, но особенно ярко оно себя проявило во время пандемии коронавируса. Акция «Мы Вместе» стала уникальным примером консолидации общества, о чем не раз говорил в своих выступлениях Владимир Путин. Политическая деятельность станет для многих добровольцев неплохим шансом изменить жизнь в стране к лучшему, — прокомментировал политолог Александр Малахов.

Кроме того, президент в очередной раз открыто продемонстрировал свое отношение к «Единой России», заметил эксперт.

«Он не отмежевался от этой партии, связывает себя с ней. Идея Путина по поводу волонтеров — это потенциальное обновление рядов „Единой России“. Владимир Путин, активно участвуя в жизни партии, настоятельно требует от нее не стоять на месте, а развиваться», — заключил Малахов.



Напомним, что в ходе общения с волонтерами Путин высказался также о тех, кто, используя возможности интернета, подталкивает подростков к совершению самоубийства.