СМИ: медики не пришли на «акцию врачей» в поддержку Навального

Под стенами исправительной колонии ИК-2, где отбывает свой срок за мошенничество блогер Алексей Навальный, прошла протестная «акция врачей». Участники митинга потребовали допустить к Навальному медиков, передает Telegram-канал Readovka.

Организатором акции в поддержку Навального выступает признанный в России иностранным агентом «Альянс врачей».

Ожидалось, что в митинге примут участие медики, однако врачей среди протестующих не было. В основном пришли рядовые сторонники блогера и журналисты.

Как сообщили соратники блогера, у Алексея Навального вчера поднялась температура, а у трех человек в его отряде выявлен туберкулез. Кроме того, у блогера есть жалобы на боли в спине и ногах.

Ранее в ИК-2 побывала член Общественной палаты Мария Бутина. Она пообщалась с Алексеем, начальством колонии и заключенными, отбывающими срок вместе с Навальным.

Бутина утверждает, что Алексей Навальный «проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ».

По словам националиста Дмитрия Демушкина, который тоже отбывал срок в ИК-2, боли в спине и ногах испытывают практически все заключенные в данной колонии. Это следствие стресса от изменившихся условий и не является чем-то из ряда вон выходящим.



20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».