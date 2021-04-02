«Отказывается от лечения и работы»: Бутина навестила Навального в колонии

Член Общественной палаты Мария Бутина и съемочная группа RT побывали в ИК-2 Владимирской области, где отбывает наказание блогер Алексей Навальный, осужденный ранее за мошенничество по делу «Ив Роше».

Бутина пообщалась с самим Алексеем, начальством колонии и заключенными, отбывающими срок вместе с Навальным.

Ранее адвокат блогера Ольга Михайлова заявила о проблемах со здоровьем Навального. По ее словам, у него болят нога и спина. Михайлова утверждает, что к Алексею уже несколько дней не допускают врача, а также не разрешают передать рекомендованные лекарства.

По словам Марии Бутиной, дела обстоят не совсем так, как утверждает Михайлова. «Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ», — подчеркнула Мария.

Она добавила, что Навальный отказался от лечения и приема лекарства «Диклофенак», так как посчитал, что у него может подняться давление.

Еще Бутина рассказала о жалобах других заключенных на поведение Алексея Навального. В частности, осужденные недовольны тем, что Алексей требует к себе особого отношения и никогда за собой не убирает.

С репортажем о буднях Алексея Навального в ИК-2 можно ознакомиться на сайте RT.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.

Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».