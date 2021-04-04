Киев объявил о существовании «украинского русского» языка

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о существовании «украинского русского» языка.

Мотивировала она это тем, что Россия не имеет монополии на русский язык.

Мендель объяснила, что русский языка никогда не был и не является собственностью исключительно России.

«Русский, точнее украинский русский — это часть культурного разнообразия нашей страны», — сказала пресс-секретарь в эфире телеканала «Дом».

Она привела в пример английский язык, на котором говорят в разных странах, однако Британия при этом не считает английский только своим.

«Так и Россия не является монополистом на русский язык, и нам пора давно самим демонополизировать этот русский и сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык», — подчеркнула Мендель.

По ее словам, украинские политики часто спекулируют на теме языка, а некоторые украинцы порождают в обществе «дух ненависти», требуя запретить русский язык в стране.

При этом Мендель отметила, что украинский язык должен быть защищен.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, мотивировав это тем, что русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам. Глава МВД Украины заявил, что считает русский язык «степным наречием» и предложил называть его «слобожанским».

Норвежский журналист Бьерн Нистад резко раскритиковал позицию министра.

Напомним, три года назад Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции. Русский лишился статуса регионального языка, обучение в школах полностью перевели на государственный язык — украинский.

В октябре 2020 года Верховный суд Украины обязал русскоязычного президента страны Владимира Зеленского использовать при исполнении служебных обязанностей исключительно украинский язык.