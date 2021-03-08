Норвежский журналист назвал «нелепым» отношение Авакова к русскому языку

Норвежский журналист Бьерн Нистад подверг критике позицию министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в отношении русского языка.

В интервью программе «В гостях у Дмитрия Гордона» Аваков предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, мотивировав это тем, что русская языковая культура, по его мнению, в значительной мере принадлежит и украинцам.

Глава МВД Украины заявил, что считает русский язык «степным наречием» и предложил называть его «слобожанским».

В своей статье для издания Resett Нистад посчитал эти слова не только нелепыми, но и трагичными, так как после событий 2014 года украинская идентичность и культура свелись к демонизации всего русского.

Журналист напомнил, что украинская интеллигенция создала свой национальный язык на основе польской грамматики и заимствований.

«Как если бы австрийцы и немецкоязычные швейцарцы вместо того, чтобы гордиться своим немецким языком и немецкой культурой, принялись бы всех уверять, что их язык (разумеется, немецкий) ничуть не немецкий и близко на него не похож, и попытались бы создать другой, своего рода антинемецкий», — объяснил Нистад.

Напомним, три года назад Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» не соответствующим Конституции. Русский лишился статуса регионального языка, обучение в школах полностью перевели на государственный язык — украинский.

В октябре 2020 года Верховный суд Украины обязал русскоязычного президента страны Владимира Зеленского использовать при исполнении служебных обязанностей исключительно украинский язык.