Зеленскому запретили говорить на русском языке

Верховный суд Украины обязал русскоязычного президента страны Владимира Зеленского использовать при исполнении служебных обязанностей исключительно украинский язык.

Данное решение было принято в результате рассмотрения иска от гражданина Украины, потребовавшего признать противоправным общение Зеленского на русском языке в ходе форума интернет-деятелей iForum-2019.

В своем заявлении истец также потребовал запретить президенту Украины говорить на русском языке на официальных мероприятиях.

В результате этот иск был удовлетворен. «Большая палата Верховного суда Украины указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечает ФАН, с 2012 года на Украине действовал закон «Об основах государственной языковой политики», допускавший использование русского языка наряду с украинским.

Однако после событий Евромайдана, а именно 23 февраля 2014 года, этот закон был отменен Верховной радой, а пришедшая к власти оппозиция объявила украинский единственным государственным языком, что вызвало протесты в регионах, в том числе и в Крыму.

Недавно депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Алексей Устенко назвал государственную политику Киева в области языка одной из главных причин, по которой Украина потеряла Крым.

Напомним, в 2019 году был принят и вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка», предусматривающий применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни. В октябре того же года министр образования Украины Анна Новосад заявила, что все русскоязычные школы Украины перейдут на обучение на украинском языке уже с сентября 2020 года. Изучать русский язык можно будет только как отдельный предмет.

