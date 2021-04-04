Евросоюз планирует производить с сентября по 200 млн доз вакцин в месяц

Начиная с сентября ЕС намерен обеспечить производство 200 млн доз вакцин в месяц, сообщил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время посещения французских предприятий, участвующих в выпуске вакцин от COVID-19.

По его словам, в январе у Евросоюза было 14 млн доз, в феврале — 28 млн, а в марте — 60 млн.

Он пообещал, что следующем квартале планируется выпускать ежемесячно по 100 млн доз, а летом этот показатель достигнет 120 млн.

«Начиная с сентября мы выйдем на крейсерскую скорость производства в 200 млн — то есть во втором полугодии у ЕС будет более 800 млн доз», — заверил Бретон в интервью газете Parisien.

Еврокомиссар отметил, что в биореакторах уже запущен процесс производства вакцин. Он добавил, что до момента их полной готовности к расфасовке проходит 70−90 дней, то есть примерно три месяца. В связи с этим Бретон заявил, что теперь ЕС располагает точными сроками и перспективами — «от производства вакцин, их разлива и контрольной проверки до хранения».

Он также подчеркнул, что Франция становится страной массового выпуска вакцин, а всего их будут выпускать в ЕС 53 предприятия.

Ранее сообщалось, что завод в американском Балтиморе, на котором недавно испортили 15 миллионов доз американской вакцины от COVID-19, прекратит выпуск вакцины англо-шведской компании AsrtaZeneca. По данным издания, администрация президента США передала предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolutions в Балтиморе под контроль Johnson & Johnson.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил на днях, что от вакцины AstraZeneca страна может отказаться, поскольку и без нее имеет достаточно вакцин, чтобы покрыть все нужды.



Недавно в бундестаге ФРГ назвали «Спутник V» альтернативой вакцины AstraZeneca.

До этого власти Германии обратились к Еврокомиссии (ЕК) с призывом закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне.

