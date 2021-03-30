В бундестаге ФРГ назвали «Спутник V» альтернативой вакцины AstraZeneca

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» могла бы стать альтернативой препарату AstraZeneca, заявил член комитета бундестага ФРГ по здравоохранению Робби Шлунд.

Он объяснил такую необходимость «опасными колебаниями», связанными с новыми ограничениями в использовании AstraZeneca.

По его словам, вакцинацию этим препаратом пришлось вновь остановить из-за случаев тромбоза.

«Я уже давно выступаю за имеющуюся альтернативу, а именно тестирование и использование „Спутника V“», — признался Шлунд в беседе с «РИА Новости». Он добавил, что все больше федеральных земель поддерживают применение российской вакцины, а некоторые даже не хотят больше ждать одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и выступают за предварительный заказ.

Так депутат бундестага прокомментировал новые рекомендации по использованию AstraZeneca в Германии. Этим препаратом рекомендовали вакцинировать только граждан старше 60 лет.

«Если бы кто-то ранее серьезно рассмотрел предложение, сделанное экспертами „Альтернативы для Германии“ в области здравоохранения, то Германия уже давно находилась бы в гораздо лучшем положении — и без локдауна», — предположил Шлунд в интервью агентству.

Ранее власти Германии обратились к Еврокомиссии (ЕК) с призывом закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне.

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия готова заказать крупную партию российской вакцины, но только после того, как она получит разрешение на использование в Европейском союзе.

Тем временем пресс-служба Европейского агентства лекарственных средств (EMA) сообщила о решении англо-шведской компании AstraZeneca переименовать свою вакцину от коронавируса, носившую одноименное название, в Vaxzevria. При этом в агентстве медицинских продуктов Швеции заявили, что речь идет только переименование препарата, а формула вакцины осталась прежней