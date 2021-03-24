Берлин призвал закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне

Власти Германии обратились к Еврокомиссии (ЕК) с призывом закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне.

Как заявил на брифинге в Берлине представитель германской администрации, ЕК уже находится в процессе запуска этой процедуры.

По его словам, подготовка к закупке российской вакцины может начаться уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств рассматривает заявку о разрешении использования «Спутника V» в странах ЕС.

«Было бы правильно приступить к переговорам безотлагательно», — цитирует представителя властей Politico.

Он также отметил, что ЕК еще не начала переговоры с Москвой о закупке вакцины, однако допустил, что европейские политики обсудят такую процедуру в ближайшее время.

Собеседник издания, вероятно, имел в виду саммит глав государств и правительств Евросоюза, который пройдет в режиме видеоконференции 25−26 марта, пишет газета.

Ранее в Германии уже не раз выражали принципиальную готовность использовать препараты, разработанные за пределами ЕС, в частности, «Спутник V». Недавно Ангела Меркель заявила, что Германия готова заказать крупную партию российской вакцины, но только после того, как она получит разрешение на использование в Европейском союзе. «Берлин может самостоятельно заняться поставками», — добавила канцлер.

Как сообщал ridus.ru, британская компания YouGov озвучила результаты исследования о предпочтениях при выборе вакцины от COVID-19. В исследовании принимали участие жители Индии, Бразилии, Мексики, Филиппин, Вьетнама, Аргентины, Алжира, ОАЭ и Сербии — в этих странах проживает более двух миллиардов человек, это более четверти населения Земли.

Согласно результатам опроса, среди стран-производителей вакцин наибольшее доверие у респондентов (54%) вызывает Россия.