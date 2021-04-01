Милонов поблагодарил США за «расчехление» Алексея Навального

Осужденный за мошенничество блогер Алексей Навальный объявил голодовку. Свой поступок он объяснил тем, что к нему не допускают приглашенного врача.

На действия Алексея обратили внимание в США. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя голодовку, заявил, что американские власти продолжат требовать освобождения Навального, а также привлекать к ответственности тех россиян, которые могут быть причастны к покушению на жизнь блогера.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает позицию Госдепа США по Навальному грубым давлением на судебную систему России.

Для США вмешательство во внутренние дела других государств — обычное дело. Они этого даже не стесняются. Но спасибо им большое за то, что они расчехлили Навального, дав тем самым понять, что Алексей действует исключительно в интересах Соединенных Штатов. Американцы не могут что-либо предпринимать вразрез со своими собственными интересами. Требуя предоставить Алексею свободу и право на активное участие в политической жизни России, они напрямую заявляют, что ситуация с Навальным находится в сфере интересов США, — пояснил Милонов.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет, на борту которого он находился, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Алексея госпитализировали в местную больницу в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Утром 22 августа его транспортировали в Германию.



Сторонники Алексея Навального и власти ЕС настаивают, что блогер был отравлен российскими спецслужбами.

Навальный вернулся в Россию после лечения в Германии 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево и препроводили в СИЗО. Ему было предъявлено обвинение в систематическом нарушении порядка отбывания условного наказания по делу «Ив Роше».

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».

На днях адвокат осужденного блогера Ольга Михайлова рассказала о проблемах со здоровьем Навального. По ее словам, у него болят нога и спина. Михайлова утверждает, что к Алексею уже несколько дней не допускают врача, а также не разрешают передать рекомендованные лекарства, передает «РИА Новости».

Во ФСИН, однако, настаивают, что состояние здоровья Навального является удовлетворительным и стабильным.