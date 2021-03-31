Глава Генштаба ВС РФ и его коллега из США провели переговоры по телефону

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли провели телефонные переговоры.

Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщили газете «Известия» в Минобороны РФ, инициатива проведения переговоров исходила от американской стороны.

Издание отмечает, что Герасимов и Милли уже проводили телефонные переговоры 11 января. Тогда обсуждались вопросы безопасности. Инициатором беседы в тот раз также выступил представитель ВС США.

© Monica King, United States Army

Напомним, в декабре прошлого года Милли заявил в интервью газете The Wall Street Journal о том, что Россия сохраняет статус великой державы благодаря высокому профессионализму своих вооруженных сил. Он высоко оценил боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии, а также признал, что ее нельзя недооценивать, поскольку она представляет собой угрозу для США.

Как писал ранее ridus.ru, назначенный после отставки Марка Эспера исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что все войны с участием США должны быть завершены. По его словам, США остаются привержены тому, чтобы завершить войну в Афганистане.

Будучи на посту главы Пентагона, Эспер призвал к «агрессивной конкуренции» с Москвой и Пекином. Глава Пентагона перечислил основные задачи Соединенных Штатов на фоне усиления противников в глобальной игре.