СМИ: в Пентагоне заявили о необходимости завершить все войны с участием США

Назначенный после отставки Марка Эспера исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что все войны с участием США должны быть завершены.

«Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки», — написал Миллер в меморандуме, направленном сотрудникам ведомства.

По его словам, США остаются привержены тому, чтобы завершить войну в Афганистане. В этой связи он отметил, что Вашингтону следует не повторять стратегическую ошибку, заключавшуюся в том, что война не была доведена до конца.

В настоящий момент в Афганистане сложилась ситуация, при которой американские военные должны «перейти от лидерства к поддерживающей роли», приводит слова Миллера газета The Hill.

Издание отмечает, что после отставки Эспера администрацию Дональда Трампа заподозрили в намерении в ближайшее время вывести войска из Афганистана. По данным источников портала Axios, такие предположения связаны с тем, что и. о. министра обороны Миллер назначил своим старшим советником отставного полковника Дугласа Макгрегора, который выступает за возвращение на родину американских войск, находящихся в Афганистане и Сирии.

Как писал ранее ridus.ru, СМИ узнали о плане Трампа напоследок ударить санкциями по Ирану.

Американские журналисты также сообщили о грандиозных планах Джо Байдена по отмене указов Трампа. Байден, заявивший 7 ноября о своей победе на президентских выборах в США, планирует сразу после инаугурации отменить резонансные решения своего предшественника.