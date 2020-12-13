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Американский генерал расхвалил российских военных

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© AP Photo/Dmitry Lovetsky/ТАСС

© AP Photo/Dmitry Lovetsky/ТАСС

Благодаря высокому профессионализму своих вооруженных сил Россия сохраняет статус великой державы, заявил руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

В частности, он отметил способность российских военных находить нетрадиционные способы решения поставленных задач.

Милли также высоко оценил боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии.

«Российские военные очень хороши, в этом нет никаких сомнений, — признал генерал в интервью газете The Wall Street Journal. — Они представляют собой вызов и угрозу [для США]. Их нельзя недооценивать».

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кроме того, американец отметил умелость и профессионализм российских военных.

В то же время он назвал Россию «государством, переживающим упадок» в «широком стратегическом смысле», несмотря на наличие стратегических ядерных сил. Милли объяснил это последствиями происходивших в стране в 1990-х годах событий и падения Берлинской стены.

Как писал ранее ridus.ru, назначенный после отставки Марка Эспера исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что все войны с участием США должны быть завершены. По его словам, США остаются привержены тому, чтобы завершить войну в Афганистане.

Будучи на посту главы Пентагона, Эспер призвал к «агрессивной конкуренции» с Москвой и Пекином. Глава Пентагона перечислил основные задачи Соединенных Штатов на фоне усиления противников в глобальной игре.

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В правительстве поручили регионам выявить экологически вредные территории

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© pixabay.com

© pixabay.com

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение властям регионов определить наиболее опасные для окружающей среды объекты, подлежащие первостепенной ликвидации.

Их перечень должен быть предоставлен в Министерство природных ресурсов и экологии.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, ликвидация накопленного экологического вреда является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Экология», однако в реестр соответствующих объектов внесены не все площадки. Свидетельство тому — данные профильных ведомств и обращения граждан.

«Вице-премьер действительно поручила провести фактически инвентаризацию реестра и объектов на местах, чтобы понять, какие площадки требуют немедленного реагирования», — приводит текст документа газета «Известия».

Минприроды предстоит провести анализ полученных данных и дополнить новыми единицами госсреестр накопленного вреда.

© vk.com

© vk.com

«Оценка объекта накопленного вреда окружающей среде включает в себя установление объема или массы загрязняющих веществ, отходов и их классов опасности», — объяснили изданию в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Россия побила рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет доступной статистики — только в третьем квартале было отмечено почти столько же (125) случаев загрязнения воздуха, сколько за весь 2010 год с его пожарами на торфяниках.

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