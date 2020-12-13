Американский генерал расхвалил российских военных

Благодаря высокому профессионализму своих вооруженных сил Россия сохраняет статус великой державы, заявил руководитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

В частности, он отметил способность российских военных находить нетрадиционные способы решения поставленных задач.

Милли также высоко оценил боеготовность воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии.

«Российские военные очень хороши, в этом нет никаких сомнений, — признал генерал в интервью газете The Wall Street Journal. — Они представляют собой вызов и угрозу [для США]. Их нельзя недооценивать».

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Кроме того, американец отметил умелость и профессионализм российских военных.

В то же время он назвал Россию «государством, переживающим упадок» в «широком стратегическом смысле», несмотря на наличие стратегических ядерных сил. Милли объяснил это последствиями происходивших в стране в 1990-х годах событий и падения Берлинской стены.

Как писал ранее ridus.ru, назначенный после отставки Марка Эспера исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что все войны с участием США должны быть завершены. По его словам, США остаются привержены тому, чтобы завершить войну в Афганистане.

Будучи на посту главы Пентагона, Эспер призвал к «агрессивной конкуренции» с Москвой и Пекином. Глава Пентагона перечислил основные задачи Соединенных Штатов на фоне усиления противников в глобальной игре.

