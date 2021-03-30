Аналитик усомнился в предрекаемом удорожании услуг такси в России

Нет оснований прогнозировать рост тарифов такси на 5-10% в связи с повышением цен на бензин, считает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

Ранее удорожание таких услуг предрекли в Общественном совете по развитию такси.

Как бы ни хотелось этого таксистам, у которых в данном случае могли бы возрасти доходы, вопросы ценообразования будут решать агрегаторы, заявил эксперт.

«На протяжении последних десяти лет все дорожает: и топливо, и автомобили, и техническое обслуживание, и страховка. Но при этом тарифы такси только понижаются», — напомнил он в беседе с ФАН.

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Швагерус пояснил, что только от агрегаторов зависит тарифообразование, так как вызов такси происходит через приложение в 95% случаев. «Согласно законодательству, именно агрегаторы как поставщики услуг устанавливают своим подрядчикам тарифы на перевозку легковыми такси», — подчеркнул собеседник издания. Следовательно, бизнес агрегаторов не зависит от себестоимости оказания услуг, а построен на необходимости постоянного повышения количества заказов, добавил он.

В связи с этим тенденция к увеличению стоимости поездок в такси маловероятна, полагает Швагерус. По его словам, только снижением цены можно добиться постоянного роста числа заказов, поскольку от этого зависит капитализация компании, отметил эксперт.

Рост цен может быть вызван только форс-мажорными обстоятельствами, как это было в феврале, когда в связи со снегопадами стоимость поездки у крупнейших онлайн-агрегаторов повысилась в два-три раза, уточнил он.

Как писал ранее ridus.ru, реальный заработок московских таксистов довольно сильно отличается от средней столичной зарплаты. Она, по официальным данным ноября прошлого года, составляет 88,6 тысячи рублей. Крутя баранку, в Москве можно получать всего 20-25 тысяч рублей в месяц при восьмичасовом рабочем дне.

Тем временем таксисты некоторых российских регионов пожаловались на драконовские тарифы «Яндекса».