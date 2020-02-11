Подсчитан средний заработок московских таксистов

Реальный заработок московских таксистов довольно сильно отличается от средней столичной зарплаты. Она, по официальным данным ноября прошлого года, составляет 88,6 тысячи рублей. Крутя баранку, в Москве можно получать всего 20−25 тысяч рублей в месяц при восьмичасовом рабочем дне.

Как пишет газета «Известия», 3% из общей выручки таксист тратит на лизинговые расходы и страхование, 4% — доход таксопарка, 8% — возмещение стоимости машины, 23% - налоги и эксплуатационные расходы. В кармане водителя остается около 34%, а 25% уходит агрегатору. Куда делись еще 3%, издание не пояснило.

Если работать 25 дней по 12 часов, или 300 часов в месяц, таксист сможет зарабатывать 74 тысячи рублей. Но такой график чреват риском аварий.

«Неудивительно, что при таком графике у водителей, даже у молодых парней в хорошей физической форме, снижаются внимание и скорость реакции. Это приводит к трагическим последствиям», — считает координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов, который сам раньше подрабатывал извозом.

В нынешних реалиях работать в рамках Трудового кодекса невозможно, уверен он. Средняя выручка в Москве — около 450 рублей в час. За восемь часов с учетом времени ожидания заказов можно лишь «отбить» затраты на аренду машины, которые составляют в среднем 1,5 тысячи рублей, а также топливо, самую дешевую мойку и питание. На руках останется 600−900 рублей. Если же возить пассажиров на собственном автомобиле, то через 3−4 года его придется просто сдать в утиль.

По мнению экспертов, ситуацию способно изменить введение гарантированного минимального заработка для водителей, вкупе с ограничением размера комиссий агрегаторов. В сервисах такси уверены, что важно убрать из действующей схемы многочисленных посредников.

По данным департамента транспорта Москвы, в городе работают 52 864 легковых такси с московскими разрешениями и 86 933 — с подмосковными. За последние 10 лет жители и гости столицы стали пользоваться услугами таксистов почти в 20 раз чаще. В 2010 году «шашечки» перевезли 16,4 миллиона пассажиров, в 2019-м — 324,8 миллиона.

При этом, естественно, увеличивается количество аварий с участием такси. В 2019 году в Москве, по данным Центра организации дорожного движения, таксисты попали в 1693 ДТП, что на 80% больше прошлогоднего показателя.

Тем временем таксисты некоторых российских регионов пожаловались на драконовские тарифы «Яндекса».