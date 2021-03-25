Завершились испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя

Стало известно об успешном завершении летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя — фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Государственные испытания начнутся в ближайшее время.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, были выполнены четыре пуска.

По его словам, все ракеты попали в «колышек» (центр условного круга, в который должна попасть ракета).

Он также рассказал, что государственные испытания «Циркона» с фрегата ориентировочно намечены на май-июнь. «Будет выполнено несколько пусков», — уточнил собеседник агентства.

Говоря о предстоящих испытаниях «Циркона» с борта подводного носителя — атомной подводной лодки «Северодвинск», он отметил, что в этом году запланированы по меньшей мере два пуска в рамках ЛКИ, а государственные испытания будут проводиться в 2022 году, после чего ракету должны принять на вооружение.

По информации другого источника, первый испытательный пуск «Циркона» с подводного носителя планируют выполнить не раньше июня.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись стрельб гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», которые в акватории Белого моря совершил в ноябре 2020 года головной фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков».



Как писал ранее ridus.ru, американцы подсчитали, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» смогут достичь территории США за 15 минут. Они способны прорвать противоракетную оборону противника и поразить цели в глубине территории Соединенных Штатов. Кроме «Цирконов» и «Авангардов», у американцев вызывают беспокойство российские гиперзвуковые подводные снаряды «Посейдон», атомные крылатые ракеты «Буревестник», а также ракетные комплексы «Кинжал», которые являются авиационным вариантом комплекса «Искандер».



Также сообщалось, что зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 и глубокомодернизированная противоракета системы ПРО могут стать «противоядием» от гиперзвукового оружия других стран. В ходе пресс-конференции о его разработке сообщил президент РФ Владимир Путин.