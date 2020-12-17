В России найдено «противоядие» от гиперзвукового оружия противника

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 и глубокомодернизированная противоракета системы ПРО могут стать «противоядием» от гиперзвукового оружия других стран.

В ходе пресс-конференции о его разработке сообщил президент РФ Владимир Путин.

В частности, глава государства отметил, что, несмотря на превосходство России в области гиперзвуковых вооружений, другие страны, тоже в скором времени обзаведутся подобными системами.

Как рассказал в беседе с ТАСС главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, «противоядием» от гиперзвука, видимо, может стать комплекс С-500, поскольку он будет обладать возможностью борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

По мнению военного эксперта Дмитрия Литовкина, главными конкурентами России в разработке гиперзвукового оружия являются США и Китай. «Американцы понимают, что аэробаллистическую ракету типа „Кинжал“ они создать могут, и сейчас ее испытывают. У них нет ракеты, которая сама бы себя разгоняла до таких скоростей», — сказал он в интервью агентству.

В свою очередь военный эксперт Иван Коновалов напомнил, что Россия существенно опередила США в разработке гиперзвукового оружия, но РФ необходимы средства защиты, поскольку несомненно будут предприняты попытки догнать нашу страну в этой области.

«Классическая военная мысль состоит в том, что средство нападения всегда поддерживается средством защиты от угрозы, потому что всегда потенциальный противник будет работать в этой сфере», — объяснил он.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видеозапись стрельб гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон», которые в акватории Белого моря совершил головной фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Как писал ранее ridus.ru, американцы подсчитали, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» смогут достичь территории США за 15 минут. Они способны прорвать противоракетную оборону противника и поразить цели в глубине территории Соединенных Штатов. Кроме «Цирконов» и «Авангардов», у американцев вызывают беспокойство российские гиперзвуковые подводные снаряды «Посейдон», атомные крылатые ракеты «Буревестник», а также ракетные комплексы «Кинжал», которые являются авиационным вариантом комплекса «Искандер».

