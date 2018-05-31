Американцы подсчитали время подлета «Авангарда»

Американцы подсчитали, что новые российские гиперзвуковые ракеты «Авангард» смогут достигнуть территории США за 15 минут. Об этом Конгрессу доложил командующий Воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси. По его словам, российское оружие способно прорвать противоракетную оборону противника и поразить цели в глубине территории Соединенных Штатов.

«Мы должны инвестировать в нашу обороноспособность, если хотим поддерживать ее (на достойном уровне — прим. „Ридуса“), и это то, что… нам нужно делать срочно», — приводит слова генерала газета The Washington Times.

Ракеты «Авангард», в отличие от их предшественников, можно запускать со «значительно большей дальностью и точностью попадания, что позволяет им наносить удары по Северной Америке далеко за пределами радиолокационного охвата военно-космической обороны», — jотметил О’Шонесси.

Помимо ракет «Авангард», по мнению генерала, опасность для Америки представляют российские кибератаки, размещенные в Арктике крылатые ракеты «Калибр», а также бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Самолеты ВВС России совершают частые рейды вдоль североамериканского побережья, чтобы продемонстрировать ядерные возможности страны, считает О’Шонесси.

Беспокойство американских военных вызвали и новые малозаметные подводные лодки класса «Северодвинск», вооруженные передовыми крылатыми ракетами для наземного нападения.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Виктор Мураховский назвал главную отличительную особенность ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком по сравнению с обычной межконтинентальной баллистической ракетой. На небольшой для межконтинентальных ракет высоте 70—100 километров «Авангард» может лететь несколько тысяч километров до своей цели, маневрируя по направлению и высоте, что крайне затрудняет работу систем ПРО.

Напомним, Министерство обороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» 26 декабря. Пуск был проведен боевым расчетом Российских войск стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Крылатый блок на гиперзвуковой скорости совершил вертикальное, а затем горизонтальное управляемое маневрирование, после чего поразил условную цель.