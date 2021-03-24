Блинкен перечислил страны, представляющие собой «военную угрозу» для Запада

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военная угроза для Запада может исходить от России, Китая, Ирана и КНДР.

Выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он начал свою речь с «наиболее актуальных угроз», с которыми сегодня сталкиваются страны Запада.

Блинкен подразделил эти «угрозы» на три категории, в первую из которых он включил «военные угрозы» со стороны четырех упомянутых государств.

В частности, он отметил, что военные амбиции Пекина растут из года в год. «Мы видим это в усилиях Китая, направленных на то, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства и милитаризовать Южно-Китайское море, делать своей мишенью страны во всем Индо-Тихоокеанском регионе», — цитирует ТАСС шефа американской дипломатии.

Он также усмотрел «угрозу» в новом военном потенциале и стратегиях, разработанных Россией. По его мнению, это делается для того, чтобы бросить вызов НАТО.

Госсекретарь также отметил, что Иран и Северная Корея стремятся к наращиванию ядерного и ракетного потенциала, который угрожает союзникам и партнерам НАТО.

Как писал ранее ridus.ru, в ходе своего визита в Бельгию, который продлится с 22 по 25 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с коллегами из других стран НАТО. Он намерен обменяться с ними мнениями по поводу того, как правильнее выстраивать отношения с Россией.

Накануне встречи глав МИД Евросоюза в европейском квартале Брюсселя, в котором расположены штаб-квартиры Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, прошел пикет под лозунгом «Верните Россию!». Его организовали несколько бельгийских общественно-политических организаций, которые рассматривают восстановление дружеских отношений между Россией и ЕС как необходимый шаг на пути возрождения Европы.

