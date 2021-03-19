«Как иметь дело с Россией»: Блинкен решил посоветоваться с НАТО

В ходе своего визита в Бельгию, который продлится с 22 по 25 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с коллегами из других стран НАТО.

Он намерен обменяться с ними мнениями по поводу того, как правильнее выстраивать отношения с Россией.

«Будут обсуждения российской тематики как на министерской встрече НАТО, так и за ее пределами», — приводит «Интерфакс» слова помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера, сказанные в ходе телефонного брифинга.

Рикер заявил, что Блинкен собирается «обсудить разные взгляды на то, как иметь дело с Россией».

В частности, госсекретарь США примет участие во встрече глав МИД стран НАТО.

Как сообщает газета Handelsblatt, 23−24 марта он планирует обсудить с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом «Северный поток 2».

Накануне Блинкен потребовал от всех компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток 2», прекратить работу, пригрозив в противном случае санкциями. Он рассказал, что Госдеп внимательно следит за достройкой газопровода и оценивает информацию относительно участников проекта.

Позже стало известно, что сотрудники администрации президента США Джо Байдена готовят новые санкции против участников строительства газопровода «Северный поток 2». Они могут коснуться оператора проекта строительства — швейцарской компании Nord Stream 2 AG.