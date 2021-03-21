«Верните Россию!»: накануне встречи глав МИД ЕС в Брюсселе прошел пикет

В европейском квартале Брюсселя, в котором расположены штаб-квартиры Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, прошел пикет под лозунгом «Верните Россию!».

Он был организован накануне встречи глав МИД Евросоюза, которая состоится 22 марта.

Ее главной темой должны стать отношения с Россией.

Пикет организовали несколько бельгийских общественно-политических организаций, которые рассматривают восстановление дружеских отношений между Россией и ЕС как необходимый шаг на пути возрождения Европы.

В акции приняли участие около 10 человек, которые в течение всего времени ее проведения соблюдали масочный режим и правила социального дистанцирования.

На площади Люксембурга пикетчики развернули российский флаг и баннеры на французском и русском языках: «Верните нам Россию, навстречу европейской мечте!»

В частности, в акции участвовали глава бельгийской организации Euro-Rus Крис Роман, председатель бельгийской Европейской национальной партии Жан-Пьер Борбуз и руководитель группы «Национальные ценности» Летиция Кневелс.

«Мы все выступаем за нормальные отношения между Евросоюзом и Россией. 70 лет американской оккупации Европы должны наконец закончиться», — заявил корреспонденту ТАСС Крис Роман, отметив что в настоящее время ЕС следует за США, которые нагнетают напряженность в отношениях с РФ.

По его словам, «хорошие отношения между Россией и ЕС гарантируют мир, процветание и благополучие всему миру».

«Россия — наш сосед, и Россия — наш друг. Европейские политики, верните нам Россию!» — заключил Роман.

Ранее на встрече с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер предложил пересмотреть стратегию Европейского союза в отношении России. Позицию ЕС Эдерер назвал устаревшей и «чересчур сосредоточенной на конфликте с Украиной», призвав ее изменить.

Месяц назад лава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что он сам и сотрудники его ведомства при работе с коллегами из Евросоюза исходят из готовности к разрыву отношений между Москвой и Брюсселем.



По словам Лаврова, «любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно», что ухудшение отношений Москвы и Брюсселя длится не первый год, и происходит это по вине Евросоюза.

Как писал ridus.ru, в ходе своего визита в Бельгию, который продлится с 22 по 25 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с коллегами из других стран НАТО. Он намерен обменяться с ними мнениями по поводу того, как правильнее выстраивать отношения с Россией.