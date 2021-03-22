В ВОЗ обратили внимание на рост заболеваемости COVID-19 в мире

В мире растет число случаев заражения коронавирусом, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, обеспокоенность вызывает и количество летальных исходов.

Она обратила внимание, что ускорение темпов распространения COVID-19 наблюдается уже пятую неделю подряд по всему миру.

Керкхове уточнила, что рост показателей заболеваемости в Европе составил за последнюю неделю 12%. Она также указала на тот факт, что на увеличение скорости распространения коронавируса влияет «британский» штамм, отличающийся повышенной контагиозностью.

По данным ВОЗ, в юго-восточной Азии, в частности, в Индии, число случаев COVID-19 выросло примерно на 49%.

В связи с этим Ван Керкхове заявила о необходимости дальнейшего повышения информированности населения государств о важности соблюдения мер по профилактике коронавируса. Она также призвала правительства стран помочь гражданам в осуществлении этих рекомендаций, пишет La Vanguardia.

Как сообщили ранее зарубежные СМИ со ссылкой на европейские правительства, на Европу обрушилась третья волна пандемии коронавируса. В частности, ситуация ухудшается во Франции, Германии и Италии.

Из-за переполненности парижских больниц власти Франции приняли решение перенаправлять часть пациентов с коронавирусом в другие города страны.

Минздрав Австрии объявил о начавшейся в стране третьей волне COVID-19.