Стало известно, когда в Москве начнут оформлять электронные паспорта

Жители столицы смогут оформить электронные паспорта с 1 декабря 2021 года.

По всей России оформление начнется по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

Об этом сообщается в подготовленном Минцифры проекте указа президента РФ.

Согласно документу, размещенному на портале проектов нормативно-правовых актов, гражданин России сможет оформить себе паспорт с электронным носителем, сдав биометрические данные (изображение лица и отпечатки двух пальцев рук), а также установить мобильное приложение и использовать его вместо основного документа.

Обращается внимание на то, что после оформления электронного паспорта бумажный будет считаться недействительным.

В проекте также указывается, что образец бланка и описание электронного паспорта должны быть определены правительством РФ до 1 июня.

В январе МВД РФ сообщило, что электронный паспорт гражданина России может появиться в Москве в пилотном режиме уже до 1 декабря 2021 года. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (подобно банковской) с электронным носителем информации отечественного производства, уточнили в министерстве. Информация, содержащаяся в действующем бумажном паспорте, будет размещена на электронном носителе, а главные сведения о гражданине будут указаны на пластиковой карте.

Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил в начале сентября прошлого года, что работа над российским приложением «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта завершена и проходит сертификацию. Он отметил, что решается вопрос сертификации и криптозащиты ключей электронных квалифицированных подписей.



В мае 2020 года глава Минкомсвязи Максут Шадаев пояснил, что используемая в приложении технология позволит ограничить объем считываемых данных. К примеру, при покупке алкоголя продавец узнает лишь имя и возраст, а вся другая информация останется для него недоступной.