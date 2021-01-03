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Названы сроки внедрения в Москве электронного паспорта гражданина РФ

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© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus.ru

Уже до 1 декабря 2021 года в Москве в пилотном режиме может появиться электронный паспорт гражданина России.

К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера, сообщили в МВД РФ.

С помощью мобильного приложения электронный паспорт обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам».

«Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», — пояснили ТАСС в ведомстве.

Новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (подобно банковской) с электронным носителем информации отечественного производства, уточнили в министерстве. Информация, содержащаяся в действующем бумажном паспорте, будет размещена на электронном носителе, а главные сведения о гражданине будут указаны на пластиковой карте.

© pixabay.com

© pixabay.com

Данные электронного паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения, добавили в МВД.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил в начале сентября, что работа над российским приложением «Мобильный идентификатор» для электронного паспорта завершена. В настоящий момент оно проходит сертификацию. Он отметил, что сейчас решается вопрос сертификации и криптозащиты ключей электронных квалифицированных подписей.

В мае 2020 года глава Минкомсвязи Максут Шадаев пояснил, что используемая в приложении технология позволит ограничить объем считываемых данных. К примеру, при покупке алкоголя продавец узнает лишь имя и возраст, а вся другая информация останется для него недоступной.

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