Глава Минкомсвязи назвал безопасным приложение для цифрового паспорта

Безопасность приложения для цифрового паспорта определяется тем, что оно не будет хранить данные россиян. Программа лишь на короткое время при помощи специально сгенерированного кода дает доступ к публичной части учетной записи на Госуслугах. Это позволит провести идентификацию пользователя, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«В моем понимании то решение, которое мы сейчас рассматриваем вместе с Москвой, вместе с другими коллегами — там особенных проблем с безопасностью нет, потому что там QR-код генерится. И по QR-кодам вам дается временная ссылка к учетной записи ЕСИА, которая открывается онлайн, которая доступна несколько секунд и позволяет просто ваши данные посмотреть в специализированном приложении или получить их через специализированное API. В самом приложении ваши данные не хранятся, в приложении вы просто генерите QR-код, который позволяет любому обратиться в публичную часть вашей учетной записи на Госуслугах и получить вашу фотографию и возраст, если вы покупаете алкоголь», — приводит ТАСС слова Шадаева во время конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России).

Минкомсвязи днем ранее анонсировало подготовку нормативной базы для эксперимента по использованию приложения «Мобильный идентификатор» вместо паспорта гражданина России. Обкатка проекта пройдет в Москве с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года. Граждане, активировав данное приложение в пилотных отделениях МФЦ, смогут использовать QR-код для получения некоторых государственных, муниципальных и других услуг.

Использовать приложение вместо паспорта смогут москвичи в возрасте от 18 лет. Они должны иметь верифицированную учетную запись на портале госуслуг, а также действующий паспорт. Все необходимые документы для активации мобильного приложения нужно будет предоставить в один из многофункциональных центров, которые участвуют в проведении проекта.

Мобильное приложение позволит при личном и при удаленном обращении получать государственные, муниципальные и иные услуги в рамках эксперимента. Срок действия активации приложения идентичен сроку действия паспорта.

Приложение может быть заблокировано, если будет утрачен по каким-либо причинам смартфон, на который оно установлено. Также это возможно в случае использования электронного паспорта без согласия его владельца или при выявлении противоправных действий с помощью данного приложения.