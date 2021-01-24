Во Франции сравнили распространение новых штаммов COVID со второй пандемией

Глава научного совета Франции, иммунолог Жан-Франсуа Дельфресси сравнил распространение новых штаммов коронавируса со второй пандемией и допустил введение третьего локдауна в стране.

По его словам, мутации COVID-19, выявленные за последние три недели в ЮАР, Великобритании, Бразилии и США «изменили расклад».

Он сообщил, что «южноафриканский» и «британский» штаммы уже проникли во Францию, а в некоторых регионах 7−9%заражений приходятся на «британский» штамм.

«Эти штаммы равнозначны второй пандемии», — заявил Дельфресси в эфире телеканала BFMTV.

Он также не исключил необходимость введения третьего карантина во Франции из-за появления в стране новых штаммов. По мнению ученого, это в высшей степени политическое решение.

Дельфресси отметил, что вакцинировать все население Франции к лету не удастся, поскольку вакцину смогут получить только около 14% жителей.

По последним данным, во Франции выявлено свыше трех миллионов случаев COVID-19, скончались более 73 тысяч заболевших.

Недавно международная команда ученых выяснила, что южноафриканский штамм не только более заразен на 50%, но также способен избегать нейтрализации антителами в плазме переболевших.



Как писал ранее ridus.ru, три мутации коронавируса, выявленные в Великобритании, ЮАР, а также в Бразилии и Японии, несут большой риск для всех европейских стран. Это объясняется высокой скоростью распространения новых штаммов.

Лидеры Евросоюза (ЕС) решили провести саммит, на котором обсудят вопросы, касающиеся защиты населения от новых штаммов коронавируса.

