Комаровский рассказал, как горчица помогла ему обнаружить у себя COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский самостоятельно диагностировал у себя коронавирус.

По его словам, он смог это сделать с помощью обычной горчицы.

В интервью для YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» Комаровский рассказал, что болезнь обнаружилась во время еды.

Сначала он не почувствовал запаха колбасы с чесноком, лежавшей перед ним на столе. «Какая классная колбаса, не воняет вообще», — приводит ФАН его слова, обращенные к жене.

На это супруга телеведущего ответила, что на самом деле «в доме нечем дышать». Тогда Комаровский заподозрил что-то неладное с обонянием и решил проверить это на горчице. Понюхав ее, он сделал вывод, что не различает запахи.

«И тогда я понял, что он пришел ко мне», — цитирует издание врача.

Как известно, самыми распространенными симптомами COVID-19 являются потеря обоняния, повышенная температура и сухой кашель. Также заболевшие жалуются на слабость, приступы тошноты и головокружение.

Ранее Комаровский призвал запретить популярный в народе метод лечения простуды. Он заявил, что нельзя заставлять детей дышать над горячей картошкой. По его словам, эта процедура может привести к ожогу дыхательных путей.

Комаровский также подверг критике привычку некоторых родителей давать детям антибиотики при малейшем насморке. Он отметил, что нет ни одного фармакологического средства, которое помогает укрепить иммунитет.

Кроме того, врач заявил, что плохая вентиляция — один из основных факторов, влияющих на распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим он рекомендовал установить в закрытых помещениях специальные приборы, которые отслеживают концентрацию углекислого газа.