Комаровский призвал запретить популярный в народе метод лечения простуды

Нельзя заставлять детей дышать над горячей картошкой, заявил на своем Youtube-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, эта процедура может привести к ожогу дыхательных путей.

Он отметил, что, работая в больнице, довольно часто встречал таких пациентов.

«Если бы вы видели, какое количество детей с ожогами дыхательных путей поступает в больницы после вот этих ваших гадских ингаляций над горячим, у вас бы волосы встали дыбом», — рассказал доктор.

Комаровский выразил свое убеждение в том, что этот «народный» способ лечения абсолютно неэффективен с медицинской точки зрения.

Удивившись, почему в качестве корнеплода для ингаляций выбрали именно картошку, а не свеклу или морковку, врач подчеркнул, что в цивилизованной стране проведение подобных процедур должно быть под запретом. «Родитель, который заставляет ребенка дышать над картошкой или который парит ребенку ноги, — это то же самое, что родитель, который порет ребенка ремнем. Это одинаково преступно», — подытожил он.

Ранее Комаровский подверг критике привычку некоторых родителей давать детям антибиотики при малейшем насморке. Он отметил, что нет ни одного фармакологического средства, которое помогает укрепить иммунитет.

Кроме того, врач заявил, что плохая вентиляция — один из основных факторов, влияющих на распространение коронавирусной инфекции. В связи с этим он рекомендовал установить в закрытых помещениях специальные приборы, которые отслеживают концентрацию углекислого газа.