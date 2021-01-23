Назван способ снизить риск заражения коронавирусом

Отследить увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей, вполне возможно, заявил на своем Youtube-канале врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, плохая вентиляция — один из основных факторов, влияющих на распространение инфекции.

В связи с этим Комаровский рекомендовал установить в закрытых помещениях специальные приборы, которые отслеживают концентрацию углекислого газа.

«Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться», — цитирует его «РИА Новости».

Он также напомнил, что обычно концентрацию углекислого газа измеряют в количестве частей на миллион (ppm). «Ниже тысячи единиц — там можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать», — приводит его слова агентство. Комаровский предупредил, что, если прибор покажет выше полутора тысяч единиц, в этом помещении лучше не появляться.

Врач отметил, что приобрести датчики качества воздуха будет несложно, и посоветовал размещать такие приборы, например, в офисах и школьных классах, так как находящиеся там люди сразу смогут понять, в какой момент потребуется проветрить помещение.

Ранее Комаровский назвал конкретные места, где выше риск заразиться коронавирусом.

Он также посоветовал, как обезопасить себя от COVID-19 в спортзале.