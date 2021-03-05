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В Шадринске установили посвященный полету Гагарина баннер с двумя ошибками

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© vk.com

© vk.com

В городе Шадринске Курганской области установили информационный баннер, посвященный 60-летию первого полета человека в космос.

Местные жители с недоумением обнаружили на плакате две грубые ошибки.

В доказательство они сфотографировали баннер и разместили его в соцсетях.

«Баннер с ошибкой. Написано „на коробле“. Проверочное слово, получается, „коробль“», — поделился с URA.RU один из читателей. Он также обратил внимание на еще одну ошибку: во фразе «стал первым человеком, полетевшим в космос» пропущена запятая.

Как отмечает издание, на баннере указано, что проект реализуется при поддержке депутата Курганской областной думы Валерия Порубова. Та же информация опубликована на сайте облдумы. Кроме того, к публикации приложена фотография депутата возле плаката.

© kurganoblduma.ru

© kurganoblduma.ru

В беседе с URA.RU Порубов пообещал, что ошибку на плакате исправят. Он также рассказал, что в честь Юрия Гагарина назвали новый сквер в Шадринске. «Чтобы наша молодежь помнила наших героев», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что к 450-летию служения донских казаков России на фасаде ТЦ «Арбат» в Новочеркасске вывесили баннер, на котором оказалось изображение казаков вермахта.

Кроме того, в преддверии Дня Победы в центре Кургана появились баннеры, на которых были допущены нелепые орфографические ошибки.

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