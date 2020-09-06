На ТЦ в Новочеркасске вывесили баннер с казаками вермахта

К 450-летию служения донских казаков России на фасаде ТЦ «Арбат» в Новочеркасске вывесили баннер, на котором оказалось изображение казаков вермахта.

В таком виде плакат провисел несколько часов.

Выяснилось, что директор торгового центра за собственные деньги заказал дизайн баннера, а получившая заказ дизайнер долго искала изображение казаков в хорошем разрешении, но в итоге не нашла ничего лучше иллюстрации Дмитрия Згонника «Донские казаки на Балканах, 1944 год» с изображением казаков вермахта.

«К счастью, всю нацистскую символику она догадалась с картинки убрать, но некоторые детали предательски выдали форму», — пишет «Ёрш. Новочеркасск».

Как рассказал изданию «Подъём», глава города Юрий Лысенко, данное изображение не было согласовано с администрацией. В итоге же власти Новочеркасска «сочли произошедшее не умыслом, а технической ошибкой».

По словам Лысенко, как только администрации стало известно об ошибке, баннер немедленно демонтировали.

В ближайшее время на фасаде ТЦ планируется разместить новый плакат, на котором будет изображен расчет казаков во время парада на соборной площади.

Ранее сообщалось, что житель Петербурга получил пять суток ареста за публичную демонстрацию татуировки с изображением свастики.

Как писал ранее «Ридус», Роскомнадзор обратился к компании Facebook с требованием удалить со страницы этой социальной сети изображение свастики на фоне государственного герба России.

Также стало известно, что правоохранительные органы занялись проверкой появившейся в СМИ информации о продаже в магазине Нижнего Новгорода георгиевских лент со свастикой.