«Мы просто исполняем закон»: как Twitter строил козни правительству Франции

Весной 2019 сервис микроблогов Twitter заблокировал записи, опубликованные в рамках кампании правительства Франции. Посты содержали призывы принять участие в голосовании на выборах в Европарламент.

Возмущенные чиновники обратились в соцсеть, где им объяснили, что действовали в соответсвии с законом, принятым в декабре 2018 года. Этот закон, который был инициирован президентом Франции Эмманюэлем Макроном, обязывает крупные онлайн-площадки регулярно отчитываться о распространении платного контента, а также предоставлять информацию о заказчиках. В Twitter заверили, что у них якобы нет технических инструментов, необходимых для раскрытия данных об источниках и объеме финансирования кампании правительства Франции, поэтому записи было решено удалить.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер усомнился в искренности социальной сети, усмотрев в действиях Twitter политическую подоплеку. Он напомнил, что «закон был принят в первую очередь для борьбы с информационными вбросами, подрывающими французскую демократию», а не с призывами голосовать на выборах в Европарламент. Кроме того, Кастанер раскритиковал Twitter за то, что тот недостаточно борется с пропагандой терроризма. Глава МВД сослался на видео массовых убийств в мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия), которое было доступно в социальной сети в течение получаса.

Twitter, по большому счету, начал в 2019 году строить козни против официальных лиц Франции. Никто в этой стране не ожидал, что идеологически близкая коммерческая интернет-платформа станет попирать законодательство и какие-то объективные требования. Бигтех в очередной раз показал свое истинное лицо: IT-гиганты преследуют исключительно свои корыстные цели, а интересы общества и государства их не волнуют, — прокомментировал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

В 2020 Twitter принял активное участие в политическом противостоянии в США. Социальная сеть выступила на стороне Демократической партии против бывшего президента США Дональда Трампа. Во время избирательной гонки за пост главы государства соцсеть пометила несколько постов Трампа как недостоверную информацию. В ответ экс-президент обвинил Twitter во вмешательстве в выборы и подавлении свободы слова.

«Twitter показал себя одной из самых политизированных социальных сетей, — отметил Данюк. — Мы видим, как в ходе последней избирательной кампании в США Twitter пытался активно влиять не только на информационное пространство, но и на политические процессы, в том числе и на государственную идеологию».

Таким образом, на мой взгляд, очень важно, чтобы лидеры разных стран мира объединились и приняли определенные меры, в рамках которых цифровые гиганты не смогли бы возомнить себя наднациональными институтами, способными вступать в противостояние с государством. Как-то договориться с бигтехом, к сожалению, невозможно. Время дать IT-гигантам отпор, если они не хотят работать в правовом поле и подрывают тем самым общественную безопасность, — заключил эксперт.

Национальные государства имеют достаточно инструментов, чтобы взять IT-корпорации под жесткий контроль. Это доказал опыт Турции. В 2020 году турецкие власти потребовали от крупнейших интернет-компаний открыть в стране официальные представительства, а также заняться удалением незаконного контента и хранить данные местных пользователей на территории Турции. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять эти требования, то турецким предприятиям запретят размещать на их платформах рекламу. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турецкой Республике своих представительств.

«Надеюсь, что российские законодатели учтут турецкий опыт. Штрафов, которые у нас есть сегодня, недостаточно. Социальные сети должны быть озабочены судьбой своего пребывания на рынке. Только таким образом мы сможем получить результат. Я не думаю, что кто-либо из них уйдет с рынка. IT- корпорации умеют считать деньги, поэтому они, скорее всего, предпочтут открыть свои представительства и продолжить получать прибыль», — обратил внимание член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.