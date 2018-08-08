Теракт в Новой Зеландии обнажил ахиллесову пяту социальных сетей

В пятницу, 15 марта, вооруженные мужчины напали на две мечети, расположенные в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Они ворвались внутрь и устроили стрельбу по верующим. В результате теракта 49 человек погибли, а 48 получили ранения разной степени тяжести.

Нападение на мечети сопровождалось прямой трансляцией в социальных сетях. Кроме того, преступники опубликовали манифест, в котором говорилось о борьбе за чистоту белой расы, а также о плане устроить нападение на мусульман.

Пока известна личность только одного стрелка. Это 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Журналисты предполагают, что молодой человек пошел на теракт из-за желания мировой славы. Таррант заранее предупредил об атаке на имиджборде 8chan. Там же он оставил ссылки на стрим в Facebook, а после закрепил на себе камеру, чтобы видео напоминало компьютерную игру, и пошел убивать мусульман. Стрим Тарранта длился целых 17 минут. Затем ролик автоматически разошелся в виде копий по всему интернету.

Журналист BuzzFeed Райан Мак поинтересовался у представителей Facebook, сколько времени прошло между началом трансляции теракта и моментом, когда модераторы социальной сети обратились в полицию. В Facebook ответили на этот вопрос довольно расплывчато: представители компании заявили, что приняли все необходимые меры «вскоре после публикации», передает TJournal.

В издании News18 в свою очередь вопрошают, «почему не сработали алгоритмы Кремниевой долины, которые должны, по идее, блокировать насильственный контент.

А газета The New York Times напомнила, что в течение последнего года IT-компании не раз обещали принять все меры, чтобы свести распространение насильственного контента к нулю, но у них, как видно на примере Новой Зеландии, ничего не вышло.

Между тем социальные сети работают над полным удалением стрима. Однако видео до сих пор можно без труда найти в интернете. Несмотря на усилия представителей Facebook, «ВКонтакте», YouTube и других серверов, видеозапись убийства в мечетях, скорее всего, удалить не получится. В полиции Новой Зеландии это прекрасно понимают, поэтому правоохранители обратились к интернет-пользователям с просьбой не распространять видео, чтобы о стрелке как можно скорее забыли.



Модераторы работают изо всех сил, пытаясь это все удалить, — полагает политолог Анна Федорова. — Только вопрос в том, что они попросту не справляются. Мы находимся на таком этапе развития социальных сетей, когда честно нужно признать, что модерация не справляется. Что с этим делать — тут уже решать социальным сетям. То ли им необходимо нанимать целые армии модераторов, то ли еще что.

«Наверное, интернет нуждается в более серьезном контроле. Но вопрос в том, как эту идею можно воплотить в жизнь. Одним лишь ужесточением законов и прочими правовыми нововведениями здесь не обойтись. Тем более соответствующие законы уже имеются. Размещение насильственного контента уже незаконно. В принципе, на мой взгляд, дополнительного законодательного регулирования не нужно. Вопрос в менеджменте. Если так будет продолжаться и получится, что законы — пустой звук, то будет весьма плохо», — заключила эксперт.