«Время бить по кошельку»: как заставить IT-миллиардеров соблюдать законы РФ

В Госдуме приступили к разработке законопроекта, определяющего правила открытия в России представительств транснациональных IT-корпораций.

Как уточнили в комитете нижней палаты по информационной политике, нововведения в первую очередь коснутся интернет-компаний, включенных в реестр операторов распространения информации.

«Даже те представительства иностранных интернет-компаний, которые на данный момент существуют на территории России, нельзя назвать полноценно действующими, потому что коммерческая деятельность зачастую ведется не через них», — оборотил внимание глава комитета Александр Хинштейн.



Вопрос регулирования транснациональных IT-гигантов беспокоит не только Россию. Похожие законопроекты разрабатываются в Евросоюзе, Великобритании, США и других государствах. Наибольших успехов в регулировании IT-корпораций достигла Турция. В 2020 году турецкие власти обязали крупнейшие интернет-компании иметь в стране официальные представительства, а также оперативно удалять незаконный контент и хранить данные местных пользователей на территории государства. Если онлайн-корпорации не захотят исполнять требования властей, то турецким компаниям запретят размещать рекламу на их площадках. В итоге Facebook и Instagram заявили об открытии в Турции своих представительств.

«Ограничения, которые предполагает турецкое законодательство, оказались весьма действенными, — отметил в интервью ridus.ru член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов. — Сначала на IT-корпорации налагают крупные штрафы, исчисляемые миллионами долларов, а затем, если штрафы не помогают, турецким компаниям запрещают размещать рекламу на непокорных платформах. В результате онлайн-площадки, которые имеют более миллиона пользователей, начали массово открывать свои представительства, чтобы не потерять турецкий рынок. Такая система последовательных мер воздействия доказала свою эффективность».

Надеюсь, что российские законодатели учтут турецкий опыт. Штрафов, которые у нас есть сегодня, недостаточно. Социальные сети должны быть озабочены судьбой своего пребывания на рынке. Только тогда мы получим результат. Я не думаю, что кто-либо из них уйдет с рынка. IT- корпорации умеют считать деньги, поэтому они, скорее всего, предпочтут открыть свои представительства и продолжить получать прибыль, — считает эксперт.

Сегодня в России работает официальное представительство соцсети TikTok, напомнил общественник. По его мнению, «благодаря этому обстоятельству российским властям удалось очень быстро пресечь распространение незаконного контента в TikTok».

«TikTok начал по запросу Роскомнадзора и Генпрокуратуры удалять контент, который вовлекал в участие в несанкционированных митингах несовершеннолетних подростков. Чего нельзя сказать о других соцсетях, у которых представительств в России нет», — заключил Кирьянов.



По словам депутата Госдумы Антона Горелкина, российские компании и органы государственной власти тратят на взаимодействие с иностранными IT-компаниями более четырех миллиардов рублей в год.

«Эта сумма — весомый аргумент. На мой взгляд, госкомпании и ведомства должны первыми включиться в принуждение недобросовестных IT-гигантов к законности и просто перестать отдавать иностранному бигтеху деньги российских налогоплательщиков», — уверен Горелкин.



Самое главное — «не играть в последнее китайское предупреждение, а требовать исполнения закона в обозначенные законом сроки, без отговорок и откладывания на потом», обратил внимание парламентарий.

«Не соблюдают — вводить санкции, в первую очередь финансовые и рекламные. Интернет-миллиардеров надо бить по кошельку. Этот универсальный язык они сходу понимают», — сказал Горелкин.