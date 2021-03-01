Синоптик рассказал, когда в Москве наступит «бурный расцвет природы»

После 10 апреля в столице ожидается активное пробуждение природы, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозам, последняя волна арктического вторжения будет с 5 по 10 апреля.

Он отметил, что во второй декаде апреля ситуация стабилизируется и среднесуточная температура воздуха будет превышать отметку +5 °С.

«Тогда и пойдет бурный расцвет всей природы», — заявил Тишковец в интервью «РИА Новости». Он уточнил, что если вторая декада будет около нормы, то третья декада превысит норму — пойдет мощное тепло.

Синоптик подчеркнул, что, по его оценкам, процесс пробуждения природы начнется во второй декаде апреля. «Включится старт всех процессов фотосинтеза и так далее», — добавил он.

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Как писал ранее ridus.ru, 26 февраля в Москве был установлен температурный рекорд. Столбики термометра поднялись к 16:00 до +6,4 °С. Предыдущий рекорд, составлявший +6 °С, был установлен в 1990 году.



Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый месяц весны не будет теплым. По его словам, температуры в марте будут колебаться в широком диапазоне — нас ждут оттепели и крепкие морозы.



В Международный женский день, 8 Марта в столице ожидается морозная погода с возможными осадками в виде снега.

