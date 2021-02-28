Стал известен прогноз погоды в Москве на 8 марта

В Международный женский день 8 марта в столице ожидается морозная погода с возможными осадками в виде снега.

Как сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, относительно теплая погода, которая будет в первые пять дней календарной весны, не сохранится в праздничные выходные.

«Погода будет более морозная, и осадки если будут, то будут в виде снега», — рассказала она в интервью «РИА Новости».

По ее словам, в начале марта ожидается около нуля. Ночью может быть небольшой минус, а днем — плюсовые значения.

Позднякова добавила, что в праздники температура и ночью, и днем будет отрицательной.

© ТАСС/ Максим Шеметов

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый месяц весны не будет теплым. По его словам температуры в марте будут колебаться в широком диапазоне — нас ждут оттепели и крепкие морозы.

Как писал ridus.ru, 26 февраля в Москве был установлен температурный рекорд. Столбики термометра поднялась к 16:00 до плюс 6,4 градуса. Предыдущий рекорд, составлявший плюс 6 градусов, был установлен в 1990 году.