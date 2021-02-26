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-305808

В Москве установлен температурный рекорд

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

На метеостанции на ВДНХ температура воздуха поднялась к 16:00 пятницы до плюс 6,4 градуса.

Данный показатель стал рекордным для 26 февраля.

Предыдущий рекорд, составлявший плюс 6 градусов, был установлен в 1990 году.

Как сообщает портал meteonovosti.ru, в Москве так резко потеплело не только из-за мощной адвекции теплого воздуха, но и благодаря солнцу, которое выглянуло после 14:00.

В результате таяние снега ускорилось и на улице прибавилось воды.

По данным портала, ночь на 23 февраля оказалась в столице самой морозной с начала зимы — температура воздуха опускалась до минус 24,5 градуса. При этом самой теплой за зиму стала ночь на 26 февраля — к утру метеостанция на ВДНХ зафиксировала выше +4 градусов. Таким образом, за трое суток в Москве потеплело почти на 31 градус.

© vk.com

© vk.com

Перед потеплением в столице прошел сильный снегопад, за сутки выпало 9 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы. Высота снежного покрова увеличилась до 57 см.

После снегопадов в центральную часть России пришла оттепель. Однако синоптики предупредили: это — еще не весна!

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что первый месяц весны не будет теплым. По его словам температуры в марте будут колебаться в широком диапазоне — нас ждут оттепели и крепкие морозы.

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