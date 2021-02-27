Назван способ уснуть всего за одну минуту

Стала известна методика, помогающая довольно быстро уснуть.

Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны Эндрю Вейл рекомендовал при бессоннице или неожиданном пробуждении использовать дыхательную методику «4−7-8».

По его словам, этот способ очень простой, а практиковать его может кто угодно и где угодно.

Вейл отметил, что данная методика, используемая йогами, позволяет уснуть приблизительно за минуту.

«Необходимо в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать», — сообщил он на своем сайте, уточнив, что эту последовательность следует повторять, пока не уснешь.

Эксперт также подчеркнул, что «4−7-8» поможет снизить стресс.

Кроме того, Вейл посоветовал, от чего нужно отказаться перед сном. Он рекомендовал не употреблять кофеин и не есть, а также отключить все гаджеты и убрать раздражающие шумы.

Как писал ранее ridus.ru, врачи-сомнологи, занимающиеся лечением расстройств сна, рекомендовали не смотреть перед сном новости, поскольку они могут спровоцировать беспокойство и не дадут быстро заснуть.

Врачи также убеждены, что питание оказывает значительное влияние на качество сна. Лучший вариант — отказаться от приема пищи за час-два до сна, считает сомнолог Алексей Мелехин.