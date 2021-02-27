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Назван способ уснуть всего за одну минуту

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© pixabay.com

© pixabay.com

Стала известна методика, помогающая довольно быстро уснуть.

Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны Эндрю Вейл рекомендовал при бессоннице или неожиданном пробуждении использовать дыхательную методику «4−7-8».

По его словам, этот способ очень простой, а практиковать его может кто угодно и где угодно.

Вейл отметил, что данная методика, используемая йогами, позволяет уснуть приблизительно за минуту.

«Необходимо в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать», — сообщил он на своем сайте, уточнив, что эту последовательность следует повторять, пока не уснешь.

Эксперт также подчеркнул, что «4−7-8» поможет снизить стресс.

© pexels.com

© pexels.com

Кроме того, Вейл посоветовал, от чего нужно отказаться перед сном. Он рекомендовал не употреблять кофеин и не есть, а также отключить все гаджеты и убрать раздражающие шумы.

Как писал ранее ridus.ru, врачи-сомнологи, занимающиеся лечением расстройств сна, рекомендовали не смотреть перед сном новости, поскольку они могут спровоцировать беспокойство и не дадут быстро заснуть.

Врачи также убеждены, что питание оказывает значительное влияние на качество сна. Лучший вариант — отказаться от приема пищи за час-два до сна, считает сомнолог Алексей Мелехин.

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