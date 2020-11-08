Сомнологи посоветовали, что не следует делать перед сном

Врачи-сомнологи, занимающиеся лечением расстройств сна, дали ряд ценных советов, которые помогут избежать бессонницы.

В частности, они рекомендовали не смотреть перед сном новости, поскольку они могут спровоцировать беспокойство и не дадут быстро заснуть.

Специалисты также посоветовали избегать напряженных разговоров, поскольку полученные от таких бесед негативные эмоции ночью сложнее преодолеть.

Также не рекомендуется работать в постели, чтобы «кровать ассоциировалась у мозга только со сном и сексом».

По мнению сомнологов, перед сном не следует заниматься физическими упражнениями. Многие заблуждаются, думая, что устав, они лучше заснут. Однако эффект будет противоположным, убеждены специалисты.

Как сообщает Huffington Post, не рекомендуется также употреблять стимулирующие напитки с кофеином и алкоголь, который приводит к нарушению архитектуры сна.

Кроме того, эксперты не советуют оставлять свет включенным, поскольку он подает мозгу сигнал о том, что сейчас время бодрствовать. К тому же свет сдерживает производство в мозге мелатонина — гормона, вырабатывающегося в ответ на темноту и помогающего уснуть.

Ранее популярный телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников посоветовал правильно использовать кровать. По его словам, она нужна только для сна и занятий сексом. Эти правила он назвал «простыми истинами».