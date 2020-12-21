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Сомнолог назвал продукты, способствующие крепкому сну

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© pixabay.com

© pixabay.com

Врачи убеждены, что питание оказывает значительное влияние на качество сна.

Самый лучший вариант — отказаться от приема пищи за час-два до сна, считает сомнолог Алексей Мелехин.

Однако, если воздержаться от еды невозможно, лучше отдавать предпочтение продуктам без углеводов.

«Прием пищи — это работа не только желудочно-кишечного тракта, но и нервной системы, — сказал Мелехин в беседе с ФАН. — Если все-таки поесть вечером хочется, то это должны быть те продукты, которые не обладают стимулирующим эффектом».

Он уточнил, что в этот перечень входят кофеинсодержащие.

При этом эксперт признал, что такой совет не может быть универсальным, поскольку на некоторых людей пища оказывает успокаивающий эффект. «Есть люди, которые перед сном едят, так они успокаиваются и лучше спят. Это тоже очень интересный парадокс», — отметил психолог.

© pixabay.com

© pixabay.com

Мелехин рассказал, что согласно проведенным исследованиям, пища с содержанием триптофана успокаивает и улучшает качество сна, особенно у людей с бессонницей. По словам сомнолога, в список продуктов с высоким содержанием триптофана входят бананы, орехи, бобовые, сыры, а также индейка, говядина и баранина.

Как писал ранее ridus.ru, врачи-сомнологи, занимающиеся лечением расстройств сна, рекомендовали не смотреть перед сном новости, поскольку они могут спровоцировать беспокойство и не дадут быстро заснуть. Специалисты также посоветовали избегать напряженных разговоров, поскольку полученные от таких бесед негативные эмоции ночью сложнее преодолеть.

В свою очередь популярный телеведущий и главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников посоветовал правильно использовать кровать. По его словам, она нужна только для сна и занятий сексом. Эти правила он назвал «простыми истинами».

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