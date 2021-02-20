«Награда нашла героя»: суд оштрафовал Навального за клевету на ветерана ВОВ

Мировой суд столичного района Южное Медведково назначил блогеру Алексею Навальному штраф в 850 тысяч рублей, признав его виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Прокуратура настаивала на штрафе в 950 тысяч рублей. А максимальный размер штрафа по статье о клевете составляет миллион рублей.

В июне прошлого года Алексей Навальный опубликовал видео, в котором назвал пенсионера Артеменко «холуем», «предателем» и «бессовестным человеком» за то, что тот снялся в ролике в поддержку внесения в российскую Конституцию поправок.

Виновным Навальный себя не признает. По его мнению, дело о клевете на ветерана — элемент политического давления.

«В ходе судебного процесса Навальный вел себя недостойно, поэтому ему, по идее, могли бы назначить самый максимум. Но суд решил так, как решил. Результат вполне ожидаемый, — прокомментировал ситуацию в интервью ridus.ru директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

У меня судебный процесс оставил отвратительные впечатления. Для большинства российского общества представители так называемой либеральной оппозиции стали, по сути, врагами. Они не только глумились над глубоко пожилым человеком, они издевались над святынями всего российского народа. Это было отчетливо видно во время процесса. Так что награда нашла героя, — добавил наш собеседник.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».