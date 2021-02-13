Как заставить Навального признаться в оскорблении ветерана: совет адвоката

Адвокат и телеведущая Сталина Гуревич посоветовала ветерану Игнату Артеменко и его родственникам потребовать от суда обязать блогера Алексея Навального публично признаться в клевете в адрес пенсионера и удалить оскорбительный ролик из YouTube.



В июне прошлого года Алексей Навальный опубликовал видео, в котором назвал Игната Артеменко «холуем», «предателем» и «бессовестным человеком» за то, что тот снялся в ролике в поддержку внесения в российскую Конституцию поправок.

Обвинительное постановление суда в отношении Навального, к сожалению, не защитит ветерана. Алексея в рамках текущего процесса нельзя обязать принести извинения и признаться в том, что он распространил недостоверную информацию. Также его невозможно заставить удалить оскорбительное видео, поскольку оно не является предметом гражданского спора. Почему Игнат Артеменко и его родственники, имея на руках заключение экспертов о наличии материалов, порочащих честь и достоинство пенсионера, не обратились в суд с иском об удалении ролика? Почему они до сих пор не потребовали от суда обязать Алексея Навального публично признаться в распространении фейковых сведений? Я настоятельно советую им это сделать, ведь только так можно обеспечить ветерану защиту в полном объеме, — пояснила Гуревич.

Ранее заместитель председателя Комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов рассказал, что статья о клевете, по которой обвиняют Навального, не является тяжелой. Обычно подобные дела заканчиваются примирением сторон.



«Что мешает Алексею Навальному попросить прощения у ветерана и тем самым попробовать разрешить ситуацию — загадка. Вероятно, он просто сходит с ума от постоянного внимания со стороны СМИ. Или он вынашивает какой-то план, а может, имеет соответствующий заказ со стороны неких иностранных структур, желающих нанести удар по базовым ценностям россиян. История Великой Отечественной войны — это то, что нас всех объединяет. Поэтому те или иные спекуляции на данную тему нас, как правило, сильно травмируют», — заявил Холодов.



Накануне Мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве принял решение отложить заседание по делу Алексея Навального до 16 февраля.

Блогер продолжает настаивать на своей невиновности. Он считает пенсионера Артеменко марионеткой в чужих руках. Еще Навальный сказал, что ветеран в свои 95 лет не может адекватно оценивать происходящее.



Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев.

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше».