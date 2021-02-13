найти ×
   
  • USD +0.18
    73.94
  • EUR +0.17
    89.61
СохранитьСохранено0
×

609816

Как заставить Навального признаться в оскорблении ветерана: совет адвоката

Small f632c44589

Адвокат и телеведущая Сталина Гуревич посоветовала ветерану Игнату Артеменко и его родственникам потребовать от суда обязать блогера Алексея Навального публично признаться в клевете в адрес пенсионера и удалить оскорбительный ролик из YouTube.

В июне прошлого года Алексей Навальный опубликовал видео, в котором назвал Игната Артеменко «холуем», «предателем» и «бессовестным человеком» за то, что тот снялся в ролике в поддержку внесения в российскую Конституцию поправок.

Обвинительное постановление суда в отношении Навального, к сожалению, не защитит ветерана. Алексея в рамках текущего процесса нельзя обязать принести извинения и признаться в том, что он распространил недостоверную информацию. Также его невозможно заставить удалить оскорбительное видео, поскольку оно не является предметом гражданского спора. Почему Игнат Артеменко и его родственники, имея на руках заключение экспертов о наличии материалов, порочащих честь и достоинство пенсионера, не обратились в суд с иском об удалении ролика? Почему они до сих пор не потребовали от суда обязать Алексея Навального публично признаться в распространении фейковых сведений? Я настоятельно советую им это сделать, ведь только так можно обеспечить ветерану защиту в полном объеме, — пояснила Гуревич.

Ранее заместитель председателя Комиссии ОПРФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов рассказал, что статья о клевете, по которой обвиняют Навального, не является тяжелой. Обычно подобные дела заканчиваются примирением сторон.

«Что мешает Алексею Навальному попросить прощения у ветерана и тем самым попробовать разрешить ситуацию — загадка. Вероятно, он просто сходит с ума от постоянного внимания со стороны СМИ. Или он вынашивает какой-то план, а может, имеет соответствующий заказ со стороны неких иностранных структур, желающих нанести удар по базовым ценностям россиян. История Великой Отечественной войны — это то, что нас всех объединяет. Поэтому те или иные спекуляции на данную тему нас, как правило, сильно травмируют», — заявил Холодов.

Накануне Мировой суд столичного района Южное Медведково в Москве принял решение отложить заседание по делу Алексея Навального до 16 февраля.

Блогер продолжает настаивать на своей невиновности. Он считает пенсионера Артеменко марионеткой в чужих руках. Еще Навальный сказал, что ветеран в свои 95 лет не может адекватно оценивать происходящее.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный, признав Алексея виновным в систематическом нарушении правил отбывания условного наказания. Теперь блогер проведет за решеткой два года и восемь месяцев. 

До этого Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере в отношении компании «Кировлес» и французского производителя косметики «Ив Роше». 

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Бдительный сторож»: кот не дал ребенку забраться на перила балкона
30111321читать позжечитаю позже
Юмор
«Пой, моя гитара»: кот-басист попал на видео
6010531читать позжечитаю позже

главное


История
Наука и техника
Тайны зубного налета: что ели в Средиземноморье четыре тысячи лет назад

Оказалось, что местные жители уже были знакомы с кухней юга и востока Азии.

5013544читать позжечитаю позже

Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления03 февраля

Об этом заявили ученые после анализа снимков из космоса.

3113815читать позжечитаю позже