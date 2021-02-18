В Москве задержали пенсионера, совершившего изнасилование в 1974 году

В результате раскрытия преступления, совершенного более 46 лет назад, в столице был задержан 65-летний Сергей С.

Пенсионера обвиняют в участии в групповом изнасиловании.

Мужчина дал признательные показания, однако его не стали ни арестовывать, ни брать с него подписку о невыезде.

Как стало известно «РЕН ТВ», 25 октября 1974 года компания из четырех парней надругалась над 16-летней Ларисой Л. Трое из них — 17-летний Виталий К., 19-летний Сергей К. и 18-летний Юрий С. — были вскоре задержаны. Прокуратура возбудила уголовное дело.

В результате трем насильникам вынесли приговор по 117-й статье УК РСФСР, а вот личность четвертого участника преступления правоохранители установили только сейчас.

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Однако, по данным телеканала, ему, скорее всего, удастся избежать уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Впрочем, учитывая признание в преступлении, его жертва вправе подать в суд с требованием компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что житель Костромской области был приговорен к 23 годам колонии строгого режима за изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки, совершенное 16 лет назад.

Также стало известно, что в Ижевске благодаря новым экспертным исследованиям нашли убийц 14-летней девочки, совершивших преступление 19 лет назад. Генотип убийцы совпал с генотипом 37-летнего ижевчанина.

Кроме того, в Ленинградской области удалось раскрыть убийство, совершенное 11 лет назад. Уголовное дело расследовалось по факту бесследного исчезновения в поселке Громово Приозерского района женщины 1983 года рождения.