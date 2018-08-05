Жителю Костромской области вынесли приговор за убийство 16-летней давности

За изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки, совершенное 16 лет назад, житель Костромской области был приговорен к 23 годам колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 10 мая 2003 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 16-летнюю девушку, после чего нанес ей несколько ударов ножом в шею и грудную клетку.

Тело убитой было найдено в тот же день, однако преступление оставалось нераскрытым в течение 16 лет.

Только в 2019 году красноярские следователи получили данные о причастности к убийству 52-летнего местного жителя, который в это время отбывал срок за совершение ряда тяжких преступлений.

Доказать его вину удалось в ходе ряда следственных действий и экспертных исследований. Кроме того, обвиняемый сам признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.