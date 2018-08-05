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Жителю Костромской области вынесли приговор за убийство 16-летней давности

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© kostroma.sledcom.ru

© kostroma.sledcom.ru

За изнасилование и убийство несовершеннолетней девушки, совершенное 16 лет назад, житель Костромской области был приговорен к 23 годам колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что 10 мая 2003 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 16-летнюю девушку, после чего нанес ей несколько ударов ножом в шею и грудную клетку.

Тело убитой было найдено в тот же день, однако преступление оставалось нераскрытым в течение 16 лет.

Только в 2019 году красноярские следователи получили данные о причастности к убийству 52-летнего местного жителя, который в это время отбывал срок за совершение ряда тяжких преступлений.

Доказать его вину удалось в ходе ряда следственных действий и экспертных исследований. Кроме того, обвиняемый сам признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

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Запуск двух неопознанных снарядов произведен в КНДР

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© Википедия

© Википедия

Северная Корея осуществила запуск двух неопознанных снарядов. Оба стартовали с берега Японского моря, сообщило агентство новостей Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Подробной информацией о запуске с восточного побережья КНДР комитет в настоящее время не располагает, сказано в сообщении.

При этом Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что отслеживает ситуацию и поддерживает боеготовность.

КНДР возобновила испытания ракет 25 июля. Ранее они были остановлены в связи с попыткой достичь договоренностей по ряду вопросов военной политики с Соединенными Штатами. Переговоры между лидерами двух стран не завершились каким-либо значительным результатом.

В прошлый раз о ракетном запуске с территории КНДР сообщалось 1 августа.

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