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Следователи Ленобласти раскрыли убийство 11-летней давности

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Ленинградской области удалось раскрыть убийство, совершенное 11 лет назад.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, это уголовное дело расследовалось по факту бесследного исчезновения в поселке Громово Приозерского района Ленинградской области женщины 1983 года рождения.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым в связи с тем, что не был установлен подозреваемый в его совершении. Спустя почти 11 лет его удалось установить благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям.

По данным следствия, подозреваемый, которым в итоге оказался уроженец Йошкар-Олы 1979 года рождения, находился в сентябре 2009 года в квартире со своей сожительницей и в результате ссоры нанес ей множественные удары, от которых пострадавшая скончалась на месте. «С целью сокрытия совершенного преступления мужчина спрятал тело в подпольном помещении квартиры и скрылся», — говорится в сообщении.

В ходе допроса он признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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