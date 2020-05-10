Следователи Ленобласти раскрыли убийство 11-летней давности

В Ленинградской области удалось раскрыть убийство, совершенное 11 лет назад.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, это уголовное дело расследовалось по факту бесследного исчезновения в поселке Громово Приозерского района Ленинградской области женщины 1983 года рождения.

Долгие годы преступление оставалось нераскрытым в связи с тем, что не был установлен подозреваемый в его совершении. Спустя почти 11 лет его удалось установить благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям.

По данным следствия, подозреваемый, которым в итоге оказался уроженец Йошкар-Олы 1979 года рождения, находился в сентябре 2009 года в квартире со своей сожительницей и в результате ссоры нанес ей множественные удары, от которых пострадавшая скончалась на месте. «С целью сокрытия совершенного преступления мужчина спрятал тело в подпольном помещении квартиры и скрылся», — говорится в сообщении.

В ходе допроса он признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.